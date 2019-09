Freiburg (ots) - (...) Die Schreiben sind ein Schuss vor den Bug der katholischen Kirche in Deutschland. Die Mahnungen haben aber den klaren Beigeschmack, dass da ein letztes Aufgebot der konservativen Garde in der Kurie Reformen in der Kirche unterbinden will. Roma locuta, causa aperta. Rom hat gesprochen, der Fall ist offen - seit Papst Franziskus im Amt ist. Franziskus will Änderungen, wie sie die DBK in Folge des Missbrauchsskandals angestoßen hat, er kann aber allzu deutliche Alleingänge wie jetzt in Deutschland nicht zulassen, wenn er die Einheit der Kirche nicht aufs Spiel setzen will. In zwei Wochen beginnt die Amazonien-Synode, dort wird der Zölibat unter die Lupe genommen. Die Kirche in Deutschland hat es hier besonders eilig. Was sie aber eben auch braucht, ist Geduld. http://mehr.bz/diqn95 (BZ Plus)



