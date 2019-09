Das Ende des Sommers steht uns bevor, aber einige Aktien sind noch immer so heiß wie der Sand am Strand vor El Arenal. Hunderte US-Aktien konnten in den ersten acht Monaten des Jahres Kursgewinne von mindestens 50 % einfahren und damit den volatilen Markt übertreffen - darunter Target (WKN: 856243), Shopify (WKN: A14TJP), Roku (WKN: A2DW4X), Momo (WKN: A12E40) und RingCentral (WKN: A1W58K). Schauen wir doch mal, wieso es bei diesen fünf in den kommenden Monaten erfreulich weitergehen könnte. Target: ...

