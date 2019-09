Zwei der größten Onlinedatingunternehmen der Welt, Match Group (WKN: A1424N) und Momo (WKN: A12E40), sind eigentlich keine direkten Konkurrenten. Sie bieten ihre Dating-Apps in zahlreichen Ländern an, aber Momo dominiert den chinesischen Markt. Match und Momo schaffen beide ein zweistelliges Umsatzwachstum, sind hochprofitabel und gut vom anhaltenden Handelskrieg isoliert. Deshalb stiegen die Aktien von Momo in diesem Jahr um mehr als 50 %, währenddessen verdoppelte sich der Aktienwert von Match. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...