Das war los Die Aktien von Roku (WKN: A2DW4X) stiegen im August um 46,5 %. Grund dafür dürften laut Daten von S&P Global Market Intelligence die beeindruckenden Ergebnisse für das zweite Quartal gewesen sein, die der Anbieter von Media-Streaming-Plattformen bekannt gegeben hatte. Roku stieg allein am 9. August um mehr als 20 % an - am ersten Handelstag, nachdem das Unternehmen seinen Quartalsumsatz um 59 % auf 250,1 Mio. US-Dollar erhöht hatte, was zu einem Verlust von 0,08 US-Dollar pro Aktie führte. ...

