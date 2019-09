Wochenrückblick KW37: DAX setzt Erholungs-Rallye fort, neuer Hoffnungsschimmer bei der Deutschen Bank

In dieser Woche verzeichneten die Aktienmärkte einen deutlichen Kursaufschwung. Dabei legte der DAX eine beeindruckende Serie von Gewinntagen hin. Befeuert wurden die Börsen durch die neuen Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China. Auch die anhaltend lockere Geldpolitik der EZB kam am Markt gut an. Neben einer weiteren Senkung des Einlagenzinses werden die Anleihekäufe wieder aufgenommen.

Deutschland

Die Lufthansa-Aktie konnte am Freitag leicht zulegen und damit die Erholungsrallye der vergangenen Tage fortsetzen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich diese Erholung im Fall der Kranich Airline als nachhaltig erweist. Mehr dazu hier.

Bei der geplanten Innogy-Übernahme biegt E.ON nun auf die Zielgerade ein. Wie geht es für die E.ON-Aktie jetzt weiter? Mehr dazu hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...