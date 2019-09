Der Besuch der Klimaaktivistin Greta Thunberg vor dem Weißen Haus belebt die "Fridays for Future"-Bewegung in den USA. Ein Nischenprojekt bleibt sie trotzdem in der krakeelenden Debattenkultur im Trump-Amerika.

Es dauert fast zwei Stunden, bis Greta Thunberg endlich spricht. Quälend langsam hatte sich zuvor ein Demonstrationszug aus vielleicht 300 Schülerinnen und Schülern und einigen versprengten Elternteilen um die Ellipse bewegt, eine Grünanlage vor der Südseite des Weißen Hauses.

So richtig nah kommen die Protestierenden von dieser Seite nicht an den Sitz des mächtigsten Mannes der Welt. Mehrere hundert Meter trennen die Säulenfassade der Residenz und die jungen Aktivisten. So spricht nicht viel dafür, dass US-Präsident Donald Trump, dessen Klimapolitik immerhin Ziel der Proteste der jungen Demonstranten ist, die Slogans der Aktivisten überhaupt zu hören bekommt. Sehen kann er sowieso nichts. Das Oval Office, sein Arbeitsbereich im Westflügel, liegt sichtgeschützt hinter dichten Bäumen.

Trotzdem ist die Demonstration an diesem Tag eine große Sache für die "Fridays for Future"-Bewegung in den USA. Auch in den Vereinigten Staaten schwänzen Schülerinnen und Schüler regelmäßig den Unterricht, um auf die befürchtete Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Zu einer Massenbewegung wie in Teilen Europas ist die Bewegung jedoch nie geworden. "Wir stehen hier normalerweise mit zehn bis 15 Demonstranten", sagt eine sichtlich überwältigte Organisatorin während ihrer Rede. Für das demonstrationsfreudige Washington, wo jeden Tag Aktivisten Mahnwachen, Kundgebungen und Proteste vor dem Weißen Haus organisieren, ist das äußerst überschaubar.

Gretas Besuch hat die Zahl an diesem Freitag auf einen Schlag verzwanzigfacht. Der Besuch der Aktivistin bringt dringend benötigte Aufmerksamkeit - und die Hoffnung auf einen längerfristigen Schub. "Wir geben nicht auf. ...

