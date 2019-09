Vonovia (WKN: A1ML7J) ist mit einer Marktkapitalisierung von 22,9 Mrd. Euro (Stand: 09.09.2019) der größte deutsche Immobilienkonzern. Das DAX-Unternehmen steht daher im Rahmen der aktuellen Mietpreisdiskussion in Berlin im besonderen Fokus. Worum dreht sich die aktuelle Mietpreisdiskussion in Berlin? Der Berliner Senat plant einen Mietpreisdeckel und möchte das entsprechende Gesetz Anfang 2020 in Kraft treten lassen. Der Mietpreisdeckel stellt eine Verschärfung der seit Juni 2015 geltenden Mietpreisbremse ...

