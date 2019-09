In der Kalenderwoche 37 (09.09. bis 13.09.2019) ist die Zeichnung der neuen 5,50%-Eyemaxx-Anleihe in vollem Gange. Die Unternehmensanleihe der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A2YPEZ1) hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und ist noch bis Mitte kommender Woche im Schaufenster. Die Anleihen Finder Redaktion hat ausführlich mit Eyemaxx-Geschäftsführer Dr. Michael Müller gesprochen, der mit der Entwicklung seines Unternehmens sehr zufrieden ist und den eingeschlagenen Wachstumsweg weitergehen möchte. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich bereits mit einer Zeichnung an der Eyemaxx-Anleihe beteiligt. Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die Immobilien-Anleihe in einem aktuellen Anleihen-Barometer als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen. In der kommenden Woche startet zudem die Zeichnungsphase für die neue 5,50%-Anleihe der Euroboden GmbH. Zudem kann derzeit auch die neue 5,25%-EnergieEffizienzAnleihe 2025 der Deutsche Lichtmiete AG bezogen werden.

Die Anleihen-Emittentin FCR Immobilien AG bietet seit dieser Woche bis zu 335.084 neue Aktien zu einem Angebotspreis von 9,50 Euro je Aktie öffentlich an. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 25. September 2019. Zudem werden die Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren angeboten. Auch die publity AG hat eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen, um ihre Beteiligung an der PREOS Real Estate AG auf über 90% aufzustocken.

Die Ekosem-Agrar AG baut ihr Vertriebsnetz in Russland weiter aus. Die Verfügbarkeit er neuen EkoNiva-Milchprodukte wurde in den letzten drei Monaten signifikant von rund 200 auf über 2.000 Verkaufsstellen erweitert. Auch im Bereich der Rohmilchproduktion ...

