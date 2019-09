Neu-Isenburg (ots) - Malena ist 14 Jahre alt und leidet unter schwerer Neurodermitis. Sie wurde in der Schule aufgrund ihrer Krankheit gehänselt. Wie sie damit umgeht, erzählt sie anlässlich des zweiten Internationalen Neurodermitis Tags im Video [https://www.youtube.com/watch?v=UB23NmzjEYc].



Genau wie Malena leiden viele Teenager unter Neurodermitis. In Deutschland sind etwa 15 bis 19 Prozent der Jugendlichen betroffen.[1] Neben den typischen, häufig auch schmerzhaften Hautveränderungen der auch als atopische Dermatitis bekannten Krankheit, begegnen den Jugendlichen im Alltag sogar Ausgrenzung und Mobbing. Insbesondere bei sichtbarer rissiger, krustiger und nässender Haut fühlen viele Jugendliche Scham und ziehen sich weiter zurück.



Um auf diese Hauterkrankung und ihre Auswirkungen auf den Alltag aufmerksam zu machen, findet am 14. September der zweite Internationale Neurodermitis Tag (INT) statt. Dieses Jahr stehen die Jugendlichen im Mittelpunkt. Sanofi Genzyme fordert auch in diesem Jahr gemeinsam mit der EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases) und GlobalSkin Neurodermitis nicht zu tabuisieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie der Alltag für die Betroffenen und ihre Familien verändert werden kann.



ChangeAD - Werde "Agent of Change": Reicht Ideen für den Umgang mit Neurodermitis ein. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen stehen hier: https://www.leben-mit-neurodermitis.info/. Die besten Ideen werden prämiert.



"Menschen, die nicht wissen, was ich habe, bekommen Angst und wollen mir nicht nahekommen. Sie glauben, dass ich sie anstecken könnte." Malena, 14 Jahre alt und an Neurodermitis erkrankt



Neurodermitis ist die häufigste entzündliche Hauterkrankung. Die Erkrankung ist immer unter der Haut vorhanden, denn sie wird durch ein fehlgeleitetes Immunsystem verursacht und ist daher nicht ansteckend. Sie verläuft in wiederkehrenden Schüben von unterschiedlicher Dauer und Schwere. Rötungen, Schmerzen, das ständige Bedürfnis sich zu kratzen - für viele Betroffene gehört dies zum Alltag.



Hinzu kommen hohe Fehlzeiten [2] in der Schule und die Isolation der Betroffenen, da sie an vielen Freizeitaktivitäten nicht teilnehmen möchten und der Alltag durch Schmerzen und starken Juckreiz eingeschränkt ist. Dies kann zu einer hohen psychischen Belastungen führen, die sogar in einer Depression enden kann.



Im Umgang mit der atopischen Dermatitis sind jugendliche Erkrankte und deren Familien nicht allein. Spezielle Neurodermitis-Schulungen bieten Hilfestellung bei der Integration der Therapie in den Alltag und unterstützen Betroffene und Angehörige mit speziellen Informationsangeboten. Weitere Informationen zu den Schulungen gibt es unter www.leben-mit-neurodermitis.info, https://www.neurodermitisschulung.de oder https://www.daab.de/termine/.



