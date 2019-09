Der Übernahmekampf um Osram geht in die entscheidende Runde: Der Lichtkonzern will sich nach Angaben eines Sprechers bis spätestens kommenden Dienstag in einer begründeten Stellungnahme zu den beiden Übernahmeangeboten für den Lichtkonzern äußern. Auch einer der Bieter, der österreichische Chiphersteller AMS, hat für Montag zu einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...