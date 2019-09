Vor einem Jahr hätte der Gedanke, dass der Goldpreis bis Ende 2019 über 1.500 US-Dollar liegen würde, Stirnrunzeln hervorgerufen, doch nun befinden wir uns über diesem Niveau. Die Analysten müssen ihre Prognosen nochmal überdenken. Der nächste Meilenstein ist der Spitzenwert von 2011 mit rund 1.900 US-Dollar. Gold hat in den letzten 12 Monaten bereits um 350 US-Dollar pro Unze zugelegt, so dass es keine Überraschung wäre, wenn es sich bis Ende 2020 wieder so stark nach oben bewegen würde. Die Experten ...

