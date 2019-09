Es gibt im Moment kaum eine Branche, die sich mit stärkeren Veränderungen herumschlagen muss. Die Rede ist von der Tabakindustrie, die das Problem hat, dass ihr Hauptprodukt langsam, aber sicher immer mehr an Bedeutung verliert. Denn die Zigarette hat in den Industriestaaten mit massivem Gegenwind zu kämpfen. Und obwohl es in den asiatischen Ländern weiter mehr Raucher gibt, müssen sich die Tabakkonzerne nach Alternativen umsehen. Deshalb findet zurzeit eine gewisse Konzentration in der Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...