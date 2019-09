von Tim Schäfer, Euro am SonntagDas Flaggschiff-Projekt des Konzerns mit Sitz im kanadischen Vancouver befindet sich im Minendistrikt Ying in der Provinz Henan. Die Mine kann über 15 Jahre auf Hochtouren laufen, bevor die Vorkommen erschöpft sind. Vorstandschef Rui Feng aber will den Konzern ausbauen. Er investiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...