Software-Aktien haben aufgrund ihr Skalierbarkeit und ihres hohen Margen-Potenzials für viele Investoren einen besonderen Reiz. Man mag nur an die Erfolgsgeschichte von Bill Gates mit Microsoft denken, um zu erahnen, was mit Software-Aktien möglich ist. Eine besonders stark wachsende US-Aktie des Sektors wollen wir heute mit der Smartsheet (ISIN: US83200N1037) vorstellen. Das Unternehmen ist ein sogenannter Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter und zeichnet sich durch ein starkes Wachstum bei geringer Verschuldung sowie einer hohen Gross Margin aus. Diese drei Werte haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Unternehmen zu einem Topscorer der High-Growth-Investing-Strategie geworden ist. Ob Smartsheet wirklich so gut ist wie seine Punktwerte es suggerieren, werden wir in diesem Quick-Check überprüfen.

