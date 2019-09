Mit der Vorstellung der neuen Apple (WKN:865985) Card im August wären die Investoren nachlässig, nicht darüber nachzudenken, was dieses Projekt für einige der in diesem Bereich tätigen Unternehmen bedeutet. Schließlich hat Apple eine lange Geschichte von Branchenstörungen - und seine neue Kreditkarte wird sich in eines der stärksten, kultähnlichen Verbraucherökosysteme der Welt integrieren. Zum Beispiel, wird Apples Einstieg in das Kreditkartengeschäft potenziell genug Einfluss haben, um Bedenken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...