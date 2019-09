Für die Volkswagen AG (WKN: 766403) hat das Zeitalter der E-Mobilität offiziell begonnen. Auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main zeigte VW das erste Elektrofahrzeug ID.3 für den Massenmarkt. Für VW ist das eine große Sache. Die Hoffnung ist, dass dieses Modell genauso wichtig sein wird wie die ersten beiden legendären Kleinwagen, der Käfer und der Golf. Der ID.3 ist das erste in einer Reihe neuer Elektrofahrzeuge, die VW in den nächsten Jahren auf den Markt bringen will. ...

