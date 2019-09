FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens and Orascom Construction haben mit dem irakischen Elektrizitätsministerium eine Vereinbarung zum Wiederaufbau der beiden Kraftwerke Baiji 1 and Baiji 2 im Nordirak unterzeichnet. Nach der Fertigstellung werde die Gesamtleistung der beiden Kraftwerke 1,6 Gigawatt (GW) betragen. 2019 habe Siemens bereits 700 Megawatt Leistung an das irakische Stromnetz angeschlossen.

Die Arbeiten in Baiji, 250 km nördlich von Bagdad, begönnen, sobald die Verträge durch den Ministerrat genehmigt würden und eine Finanzierungsvereinbarung mit dem irakischen Finanzministerium erzielt werde. Mit dem Abschluss der Projekte rechnet Siemens innerhalb von 28 Monaten nach der Unterzeichnung der Verträge.

Die Kraftwerke in Baiji seien durch militante Anhänger des sogenannten Islamischen Staates schwer beschädigt. Die Wiederherstellung der verlorengegangenen Leistung der Anlagen werde dabei helfen, die größte Ölraffinerie Iraks am Standort Baiji und eine Zementfabrik sowie Tausende von Haushalten in der Provinz Salahuddin und anderen Gebieten mit elektrischer Energie zu versorgen.

