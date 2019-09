Vaduz (ots/ikr) - Bildungsministerin Dominique Hasler stattete am Samstag, 14. September 2019, den next-step Berufs- und Bildungstagen im SAL in Schaan einen Besuch ab, um sich bei einem Rundgang ein persönliches Bild vom Angebot der Ausstellerinnen und Austeller zu machen.



Die next-step Berufs- und Bildungstage sind zu einer festen Grösse in der Liechtensteiner Bildungslandschaft geworden. 65 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten an der 5. Ausgabe der zweitägigen Veranstaltung erneut ein vielseitiges Angebot für Schülerinnen und Schüler, Maturandinnen und Maturanden sowie junge Lernende. Auch für Lehrpersonen, Berufsbildnerinnen und Berufsbildner sowie Eltern, die eine wichtige Rolle bei der Berufsentscheidung spielen, bot die Plattform einen interessanten Überblick über die Bildungsmöglichkeiten, die von Brückenangeboten und Berufslehren über Berufsmaturitäts- und Mittelschulen bis hin zu Höheren Fachschulen und Universitäten reichen.



"Ich bin begeistert vom Angebot und der Motivation der Ausstellenden", so das Fazit von Bildungsministerin Dominique Hasler nach ihrem Rundgang. "In der heutigen Zeit der Digitalisierung erfinden sich viele Berufe neu. Ein übersichtliches Informationsangebot ist für die Berufsentscheidung von zentraler Bedeutung." So bietet next-step für junge Menschen nicht nur eine wertvolle Orientierungshilfe, sondern auch eine gute Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und auch mal etwas auszuprobieren. Die Regierungsrätin nutzte ihren Besuch an den Berufs- und Bildungstagen zudem, um mit Bildungsinteressierten sowie Unternehmerinnen und Unternehmern ins Gespräch zu kommen.



