Frankfurt (ots) - Horst Seehofer ist immer für Überraschungen gut. Vergangenes Jahr lieferte sich der Innenminister ein erbittertes Gefecht mit Kanzlerin Angela Merkel über die Zurückweisung von Flüchtlingen an den Außengrenzen. Jetzt stellt er die Aufnahme von einem Viertel der in Italien anlandenden Bootsflüchtlinge in Aussicht. Und das ist gut so. Es ist richtig im Interesse der Menschen, die von privaten Rettungsschiffen aus dem Meer gefischt werden und dann nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist ein unhaltbarer Zustand und ein Offenbarungseid der EU, die die Rettungsmission "Sophia" gestoppt hatte. Seehofers Angebot ist auch richtig, weil es Druck von der italienischen Regierung nimmt. Der ehemalige Innenminister Matteo Salvini wollte Flüchtlinge abwehren. Nachfolgerin Luciana Lamorgese will das ändern. Sie zu unterstützen ist notwendig. Auch weil Italien massive wirtschaftliche und finanzielle Probleme hat. Die EU kann also viel tun, um das Abdriften des Gründungsmitglieds zu verhindern.



