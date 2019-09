Nach dem Treffen der Koalitionsspitzen hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil einen "großen Wurf" im Ringen um mehr Klimaschutz gefordert. Die Bundesregierung dürfe sich nicht "im Klein-Klein und in Einzelmaßnahmen verlieren", sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur. "Ich wünsche mir, dass wir Klimaschutz als Chance begreifen, als Zukunftsprogramm für unser Land." Mit Investitionen in Infrastruktur, energieeffiziente Wohnungen und klimafreundliche Technologien würden nicht nur Klimaschutzziele erreicht, sondern auch "die Jobs von Morgen" geschaffen.

Das Klimakabinett unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will am kommenden Freitag ein Maßnahmenpaket beschließen, damit Deutschland nationale und international verpflichtende Klimaziele bis 2030 einhalten kann. Es liegen zahlreiche Vorschläge auf dem Tisch, noch ist aber vieles offen. Die Koalitionsspitzen vereinbarten nach der Sitzung am Freitagabend ein erneutes Treffen am kommenden Donnerstag./tam/DP/men

