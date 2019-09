In der letzten Woche gelang es der Tesla-Aktie, sich dynamisch von der 50-Tagelinie abzusetzen. Damit wurde die nach den Tiefs vom 15. und 23. August bei 211,55 bzw. 211,00 US-Dollar begonnene Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Das bisherige Hoch der Bewegung wurde am Donnerstag bei 253,50 US-Dollar markiert. Seitdem korrigiert die Aktie leicht und es muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass sich diese Konsolidierung in der neuen Woche zunächst noch fortsetzen wird. Das ist unproblematisch, ... (Dr. Bernd Heim)

