von Thomas Strohm, Euro am SonntagEin Verdoppler mit einer Staatsanleihe? Was in den aktuellen Niedrig- und Negativzinszeiten absurd klingen mag, haben Investoren mit einem Schuldtitel der Republik Österreich binnen zwei Jahren geschafft. Im September 2017 emittierte das Nachbarland eine Staatsanleihe, die 100?Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...