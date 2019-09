HANNOVER (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eröffnen am Montag (10.00 Uhr) die Metallbearbeitungs-Messe Emo in Hannover. Das Branchentreffen gilt als Leitmesse, unter anderem stellen die für den Maschinenbau wichtigen Werkzeugmaschinen-Hersteller dort ihre Neuheiten aus. Ein weiterer Schwerpunkt ist Automatisierungstechnik. Scheuer ist in der Bundesregierung auch für digitale Infrastruktur und Digitalisierung zuständig - in der Fertigungstechnik spielt elektronische Kommunikation zwischen einzelnen Maschinen ("Industrie 4.0") eine zunehmende Rolle. Die Emo findet alle zwei Jahre statt./jap/DP/zb

