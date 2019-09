Die Aktien des Ticketvermarkters CTS Eventim werden bereits an diesem Montag Mitglied im MDax . Zugleich wird auch die VW -Tochter Traton in den SDax aufgenommen und nicht erst am 23. September.

Möglich wurde der früher als geplante Aufstieg der beiden, da nach der Übernahme des Versorgers Innogy durch Eon dessen Anteil frei handelbarer Aktien unter 10 Prozent gesunken ist.

Wegen dieser außerplanmäßigen Wechsel wird zudem nun der Großküchengeräte-Hersteller Rational am 23. September aus dem SDax in den Index der mittelgroßen Werte aufsteigen. Zudem kommt nun auch Dermapharm zum Zuge. Der Anfang 2018 an die Börse gegangene Arzneihersteller wird dann Mitglied im SDax.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/

ISIN DE0008467416 DE0007010803 DE0005470306 DE000A2GS5D8 DE000TRAT0N7

