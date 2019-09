Die Bluerock Residential Growth REIT Inc. (ISIN: US09627J1025, NYSE: BRG) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 0,1625 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Die Ausschüttung erfolgt am 4. Oktober 2019 (Record date: 25. September 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 0,65 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,66 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendendenrendite von 5,57 Prozent. Bluerock ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...