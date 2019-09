Direkt in Stockholm. Die Zeichnung endet am 23. September. 191 Mio. Aktien werden angeboten, davon 86 Mio. aus dem Besitz der Altaktionäre. Mit einem Börsenwert von gut 6 Mrd. Euro (umgerechnet) ist EQT einer der wichtigsten Spieler im europäischen Private Equity Markt. Die bisherigen Erfolge rechtfertigen auch hier ein Startinvestment.



