Versuchen Sie trotzdem mit der Zuteilung zurecht zu kommen. Wer 1.000 Stück ordert, kann vielleicht 100 oder 150 Stück erhalten. So die aktuelle Schätzung am Freitag Abend. Eine deutlich schnelle Kursbewegung ist sicher, anschließend gibt es eine Korrektur und dann kann man immer noch überlegen, die Position auszubauen. Ein anderer Weg ist kaum möglich. Der Zuteilungspreis dürfte bei 27,50 Euro liegen, also Oberkante.



