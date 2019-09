The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA06369ZBS26 BK MONTREAL 2024 FLR MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000HLB0049 LB.HESS.-THR.IS.09B/2013 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0224129 GLENCORE AUSTR. 2019 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB06J3 LB.HESS.THR.CARRARA03M/14 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4LF0 HCOB FZ 5 13/19 BD01 BON EUR N

CA LAGC XFRA FR0012161362 LAGARDERE 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA HK0000215852 CHINA DEV.BK 2019 MTN BD01 BON CNY N

CA XFRA USN27915AG72 DT.TELEK.INTL F.16/19REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0826321233 KOMMUNEKREDIT 12/19 MTN BD01 BON BRL N

CA B6FJ XFRA XS0906403059 BQUE F.C.MTL 13/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TUT1 LBBW STUFENZINS 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US05565QDR65 BP CAP.MKTS 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA USN27915AH55 DT.TELEK.INTL F. 16/19FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0969811123 BNP PARIBAS 13/19 MTN BD02 BON AUD N