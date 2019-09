FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10

FFO1 XFRA KYG368441195 FUFENG GROUP LTD HD -,10

XFRA CA03063L7051 AMERICAS SILVER

XFRA US67551U2042 OCH-ZIFF CAP MGMT GR.CL A

U9U XFRA CA90348V1031 UCORE RARE METALS INC.

XFRA CA1363691058 CANADIAN METALS INC.

7NM XFRA NO0010317340 NORDIC MINING ASA NK -,60

TRU XFRA DE000A2NB7S2 TRAUMHAUS AG INH O.N.