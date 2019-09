De Raj Group AG: De Raj Group unterzeichnet MoU für ein großes Raffinerieprojekt in Vietnam DGAP-News: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vereinbarung De Raj Group AG: De Raj Group unterzeichnet MoU für ein großes Raffinerieprojekt in Vietnam 16.09.2019 / 07:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. De Raj Group unterzeichnet MoU für ein großes Raffinerieprojekt in Vietnam Köln, 16. September 2019: Die De Raj Group AG (ISIN: DE000A2GSWR1, Wiener Börse) gibt die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) mit Binh Son Refining & Petrochemical Company JSC (BSR) zur Finanzierung und Durchführung der Erweiterung ihrer Dung Qut Raffinerie in der Provinz Quang Ngai, Vietnam, bekannt. Dies ist ein hochprofitables Geschäft mit einem Jahresumsatz von rund 4,6 Milliarden US-Dollar und einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,16 Milliarden US-Dollar bei einem ausgewiesenen EBITDA von rund 290 Millionen US-Dollar im Jahr 2018. Der Wert der Erweiterung soll sich auf 1,8 bis 2,0 Milliarden USD belaufen. De Raj ist beauftragt, die Finanzierung des Projekts im Austausch für Anteile und Handelsrechte einzubringen. Das Hauptgeschäft der BSR umfasst die Produktion und den Handel mit petrochemischen Produkten, einschließlich Flüssiggas (LPG), Propylen, Benzin, Jet A1, Diesel, Heizöl und Polypropylen. Die Raffinerie ist 965 Hektar groß und beschäftigt derzeit 1.543 Ingenieure und Techniker vor Ort. Die Wettbewerbsfähigkeit der Raffinerie wird stark durch ein hohes Wachstum des vietnamesischen Bruttoinlandsprodukts unterstützt, das für die nächsten 5 Jahre mit einer Bevölkerung von rund 96 Millionen Menschen auf 6,8 % geschätzt wird. Die Infrastrukturindustrie des Landes boomt ebenso wie das zweistellige Wachstum bei Motorrädern und Kraftfahrzeugen, was zu einem höheren Verbrauch von Benzin führt. Auch in Vietnam gibt es eine starke staatliche Unterstützung für diese wachsende Industrie, und da sie in unmittelbarer Nähe ihrer größten Verbraucher (China, Indien usw.) liegt, besteht immer ein potenzielles Wachstum durch den Export. [IMAGE] Der Arbeitsumfang der De Raj Group umfasst die Modernisierung und Erweiterung der Raffinerie Dung Qut. Dazu gehört die Modernisierung von zwei Offshore-Terminals, die Schiffe mit einer Ladekapazität von 50.000 Deadweight tonnage (DWT) und andere Terminals mit einer Ladekapazität von 30.000 DWT ermöglichen, was die Stabilität der Produktlieferung erhöht. Dadurch werden auch die Kosten für den Import von Produkten minimiert. Darüber hinaus sollen eine Pre-Flasher-Fabrik zur Erhöhung der Kapazität der Rohdestillationseinheit (CDU) auf 8,5 Mio. Tonnen pro Jahr (130% der bestehenden CDU-Kapazität) sowie eine Vakuumdestillationsanlage zur weiteren Steigerung der Kapazität und Produktqualität auf EURO V-Standard durch modernisierte Prozesseinheiten hinzukommen. Schließlich wird die Gruppe weitere Rohöllagertanks, Sofortbehälter und andere Produktlager hinzufügen, um die Kapazität zu erhöhen. Vaidyanathan Nateshan (CEO, De Raj Group AG): "Wir freuen uns, diese Partnerschaft bekannt zu geben, da sie im Einklang mit unserer Gesamtstrategie steht, eine bedeutende Präsenz in den Schwellenländern aufzubauen, und dies wird uns auch die Möglichkeit geben, ein Downstream-Portfolio aufzubauen und zu erweitern. " Über DE RAJ Die De Raj Group bietet Öl- und Gasdienstleistungen und Lösungen für erneuerbare Energien für Unternehmen in Asien und Europa. Das Unternehmen bietet nationalen Ölgesellschaften, Ölfeldbesitzern und anderen Technologieunternehmen verschiedene Lösungen für die Monetarisierung von Öl- und Gasfeldern an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: https://www.thederajgroup.com Die De Raj Group (ISIN: DE000A2GSWR1) ist an der EU-regulierten Wiener Börse gelistet (IPO im Februar 2018). Die Aktien der De Raj Group AG werden seit dem 23. März 2018 im Open Market in Frankfurt / Main und auf XETRA gehandelt. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Robert-Perthel-Str. 79 50739 Köln Deutschland Telefon: +49 221 95 93 70 26 Fax: +49 221 95 93 70 27 E-Mail: ir@thederajgroup.com Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 873663 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 873663 16.09.2019 ISIN DE000A2GSWR1 AXC0049 2019-09-16/07:55