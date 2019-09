FRANKFURT (Dow Jones)--Das österreichische Halbleiterunternehmen AMS ist von einer erfolgreichen Übernahme des Lichtkonzerns Osram überzeugt und sieht sich durch das positive Feedback im Investorenkreis bestätigt. Basierend auf einem umfassenden Austausch mit Investoren in Europa, den USA und Asien sehe man sich bezüglich des Angebots nochmals bestärkt, teilte AMS mit. Die Aktionäre sollen Ende Oktober eine milliardenschwere Aktienemission zur Teilfinanzierung der Osram-Akquisition absegnen. Die Mindesannahmeschwelle für die Osram-Offerte senkte AMS.

"Um das Risiko des Angebots nach einer weiteren Analyse der Aktionärsstruktur von Osram zu verringern und schneller zum Erfolg zu gelangen", will AMS nach eigenen Angaben die Mindestannahmenschwelle auf 62,5 von 70 Prozent senken. Alle weiteren Bedingungen des bis zum 1. Oktober um Mitternacht laufenden Angebots blieben unverändert. AMS bietet 38,50 Euro je Osram-Aktie und damit 10 Prozent mehr als die amerikanischen Finanzinvestoren Bain und Carlyle. Das AMS-Angebot bewertet Osram mit einem Eigenkapitalwert von rund 3,7 Milliarden Euro und einem Unternehmenswert von rund 4,3 Milliarden Euro.

AMS will Ende Oktober eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, die eine Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung der Osram-Übernahme genehmigen soll. AMS will Aktien im Volumen von 1,5 Milliarden Euro emittieren. Diese Emission dient der teilweisen Refinanzierung einer Brückenfinanzierung in Höhe von 4,2 Milliarden Euro im Zusammenhang mit dem Osram-Angebot.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2019 01:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.