Nachhaltige, ethisch korrekte Investments sind stark gefragt. Aber was versteht man genau darunter und was bedeutet der häufig gewählte Zusatz ESG?"Nachhaltige Geldanlagen" ist die allgemeine Bezeichnung für nachhaltiges, verantwortliches, ethisches, soziales, ökologisches Investment und alle anderen Anlageprozesse. Das bedeutet, dass bei der Auswahl von Geldanlagen nicht nur auf harte Zahlen geachtet wird, sondern auch darauf, ob die Unternehmen sozial- und ökologisch verantwortlich wirtschaften. Die Finanzanalyse wird also um den Einfluss von "ESG-Kriterien" ergänzt.Andere ...

