Am Freitag verzeichnete der DAX den achten Gewinntag in Folge. Um rund 0,5 Prozent ging es nach oben für ihn. Damit fuhr er natürlich auch auf Wochensicht wieder Zugewinne ein. Er legte um 2,3 Prozent zu. Seit dem August-Tief hat der DAX bereits rund zehn Prozent wieder gutgemacht. Marktidee: Deutsche Bank. Die Aktie der Deutschen Bank war am Freitag einer der stärksten Werte im DAX. Anleger nahmen vor allem die Maßnahmen der EZB positiv auf. Auch aus chartechnischer Sicht macht sich langsam etwas Optimismus breit. Der Kurs könnte einen Boden ausgebildet haben. Um dieses Szenario zu bestätigen, muss die Aktie aber erst noch über einer bestimmten Marke schließen.