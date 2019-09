Nach den Drohnenangriffen auf die größte Rohölraffinerie in Saudi-Arabien steigen die Ölpreise am Montagmorgen auf den höchsten Stand seit Mitte Juli. Kurzzeitig notiert die Ölsorte Brent rund 20 Prozent höher als am Freitag. Die Auswirkungen dürften zum Wochenstart in allen Assetklassen zu spüren sein.In der Breite dürfte der starke Ölpreisanstieg - Brent notiert 11 Prozent, WTI-Öl knapp 10 Prozent höher - die Aktienmärkte belasten. Der XDAX notiert eine Stunde vor Handelsbeginn wieder unter der ...

