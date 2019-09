Im Gegensatz zu vielen ausländischen Währungen, bewegt sich der Euro kaum. Anleger setzen auf den Yen oder den Franken als krisensichere Anlage.

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn kaum von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1070 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1096 Dollar festgesetzt.

Kursgewinne ...

