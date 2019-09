Gestartet wurde in Amsterdam. Unter diesem Namen hat der erfolgreichste südafrikanische Medien- und IT-Konzern Naspers seine internationalen Interessen gebündelt - vor allem Beteiligungen an IT-Unternehmen aber mit einer etwas unklaren Struktur. Naspers wurde eine Erfolgsnummer durch seine frühzeitige Beteiligung am chinesischen IT-Wunder Tencent, was das Ganze etwas relativiert. Dafür sind die Chefs als sehr ehrgeizige Investoren bekannt und darin liegt die Story. Es ist damit zu rechnen, dass Prosus mit weiteren Beteiligungen in Deutschland oder Europa die ganze IT-Atmosphäre aufmischt.



