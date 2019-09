Nachdem die Commerzbank Aktie gerade zum Ende der vergangenen Woche im Wert fast schon explodiert ist, geht es der Banktitel heute Morgen offenbar "ruhiger" an. Nachdem am Freitag in der Spitze bis zu 6,076 Euro und ein XETRA-Schlusskurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...