Die vergangenen Wochen sind für die Aktienmärkte hervorragend verlaufen. Der DAX schloss acht Tage in Folge im Plus. Heute droht allerdings ein holpriger Start. Das liegt vor allem an den Drohnenangriffen auf eine Raffinerie in Saudi-Arabien. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Ölpreis, Royal Dutch Shell, die deutsche Lufthansa, Fresenius, die Deutsche Wohnen und Vonovia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.