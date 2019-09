Wieder mal eine perspektivische und sehr positive Überraschung bei Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) .

Wirecard geht eine globale strategische Partnerschaft mit UnionPay, dem weltweit größten Kreditkartenunternehmen, ein. Zu den Zielen der Zusammenarbeit gehören die internationale Expansion von UnionPay sowie das Wachstum von Wirecard in China und Ausbau des Geschäfts mit chinesischen Unternehmen. Sensationell potentiell 7,59 Milliarden herausgegebene Kreditkartenplus Wirecard(?) - und Unionpay will wachsen, auch mit neuen Angeboten von Wirecard. Dass kann was ganz Großes werden Die Geschäftsbeziehung ist nicht neu, aber die jetzt geplanten Erweiterungen könnten durchaus Unionpay zu einer der größeren Chancen für Wirecard machen. Insbesondere die Chinakarte zieht hier. Ob hier wieder ein Tweet von Herrn Braun folgen wird? Egal.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Also alles gut bei Wirecard

....und der Kauf der Aktie eine sichere Wette auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...