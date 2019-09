Der MDAX-Aufsteiger CompuGroup Medical SE (ISIN: DE0005437305) schockt am Sonntag mit einer Prognosereduktion.

Auf den ersten Blick entstehen natürlich Zweifel an der Planungsqualität des Managements, Zweifel an der operativen Entwicklung, was läuft schief bei der CompuGroup?

Die Nachricht komplett gelesen nimmt dieser Prognosereduktion die Schärfe: "CompuGroup Medical hat in den vergangenen Monaten Verhandlungen mit dem Ziel geführt, außerhalb von Europa ein größeres Healthcare IT Unternehmen zu erwerben. Die Prüfung der Transaktion (inklusive Due Diligence) sowie die Verhandlungen, die heute beendet wurden, haben Transaktionskosten im niedrigen ...

