NEL ASA könnte vor einer aufregenden Woche stehen. Kürzlich wurde spekuliert, ein großer Rivale könne mit "EDF" entstehen. Analysten sahen dies im ersten Augenblick als kritische Erwartung. Auf der anderen Seite gaben Beobachter jetzt zu bedenken, dass dies helfen kann. NEL ASA muss seine Wasserstoff-Antriebstechnologie in der aktuellen Klimaschutz-Debatte noch stärker in der Öffentlichkeit platzieren. Insofern kann die Diskussion um EDF in der neuen Woche - weiter - helfen. Zudem dürfte die Börsengemeinde ... (Robert Sasse)

