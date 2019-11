von Klaus Schachinger, Euro am SonntagDem Airbus-Rivalen Boeing macht das Desaster seines ehemaligen Bestsellers 737 Max weiterhin zu schaffen. Die Wiederaufnahme der Auslieferung des bisherigen Verkaufsschlagers ist weiterhin nicht in Sicht. Konkurrent Airbus kommt das zugute - auch an der Börse.Seit Jahresbeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...