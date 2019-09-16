BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 56,50 (60) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT SAFRAN AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 136 (100) EURGOLDMAN HEBT ALSTOM AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 47 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 151 (163) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 26,90 (28,20) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT ZIEL FÜR AB FOODS AUF 2600 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 8,50 (8,40) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 35,20 (35,40) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 23 (22,90) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 117 (119,90) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT VONOVIA AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 57,20 (51,50) EURJPMORGAN SENKT HANNOVER RÜCK AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...