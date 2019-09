Damit ist erstmals klar, wie der Fresenius-Konzern als Ganzes seine bisherige Struktur beibehält, aber konkret ausbauen will. Seit Monaten halten sich verschiedene Gerüchte über den Umbau. Die Kurse von Freenius und Fresenius Medical bewegen sich seit Monaten nur in einer relativ engen Bandbreite. Mit den Ergebnissen zum 30.9. lässt sich voraussichtlich eine neue Hochstufung rechtfertigen. Bitte in die Briefe schauen!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info