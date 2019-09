Zum Wochenstart gibt es gleich zwei Belastungsfaktoren, die DAX und Co auf eine Probe stellen werden. Der starke Anstieg des Ölpreises nach einem Drohnenangriff auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien. Und schwache Konjunkturdaten aus China. Das dürfte auch nicht spurlos an der Infineon-Aktie vorbeigehen.Nachdem ein Teil der Ölproduktion Saudi-Arabiens nach einem Drohnenangriff auf die größte Raffinerie ausfällt, zogen die Ölpreise deutlich an. Das sorgt auch für Verunsicherung am Aktienmarkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...