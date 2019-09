Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 8,40 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hielt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie an der Kaufempfehlung für die Papiere fest. Er verwies dabei auf deren zuletzt unterdurchschnittliche Kursentwicklung infolge einer sich anbahnenden Fusion mit TLG Immobilien. Mit dieser dürften die Personal- und Finanzierungskosten sinken./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 04:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-09-16/08:58

ISIN: LU1673108939