Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die mit "Buy" eingestuften Aktien von Vonovia zusätzlich auf die "Conviction Buy List" gesetzt und das Kursziel von 51,50 auf 57,20 Euro angehoben. Die Immobiliengesellschaft zähle zu den Konsolidierern und Erneuerern der Branche, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Immobilienwerten. Mit der Modernisierung von Wohnungen sei ein hohes Wachstumspotenzial verbunden. Zukäufe dürften ferner positive Größeneffekte zur Folge haben./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 04:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000A1ML7J1

AXC0078 2019-09-16/09:05