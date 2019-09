IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec nimmt komplexe Drehrohranlage für die Produktion anspruchsvoller Materialien in Bitterfeld in Betrieb DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec nimmt komplexe Drehrohranlage für die Produktion anspruchsvoller Materialien in Bitterfeld in Betrieb 16.09.2019 / 09:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. IBU-tec nimmt komplexe Drehrohranlage für die Produktion anspruchsvoller Materialien in Bitterfeld in Betrieb Weimar/ Bitterfeld, 16. September 2019 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) fährt die Produktion am zweiten Standort in Bitterfeld hoch und nimmt den indirekt beheizten Drehrohrofen IDO11 in Betrieb. Damit baut IBU-tec quantitativ und qualitativ die Produktionsmöglichkeiten für komplexe und anspruchsvolle Materialiengruppen, insbesondere für Batteriematerialien aus. Für das schon jetzt in größerem Umfang produzierte Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) sind bereits erhebliche Kapazitäten in Weimar installiert. Der IDO11 deckt einen Temperaturbereich von 100 - 1.150 Grad Celsius ab und ermöglicht - je nach Stoffgruppe - einen Durchsatz von 40-400 Kilogramm Material pro Stunde. Aufgrund seiner Bauweise wird er bevorzugt für die thermische Behandlung sehr feiner Pulver eingesetzt und ist für komplexe Vorgänge, wie die Behandlung von Stoffen unter den Prozessatmosphären Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff geeignet. Aufbauend auf dem langjährigen Know-how von IBU-tec im Bereich der thermischen Verfahren, den umfangreichen F&E-Aktivitäten sowie den ausgeprägten Kenntnissen einzelner Stoffgruppen, hat IBU-tec unter Einbeziehung des IDO11 in Bitterfeld einen Produktionsprozess aufgesetzt, der besonders auf die Herstellung von Stoffen für Batterien ausgelegt ist. Dabei ist IBU-tec in der Lage, diese Materialien in hervorragender Qualität zu produzieren. Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec: "Mit unserem zweiten Standort in Bitterfeld, den wir seit 2018 organisch aufgebaut haben, halten wir nun eine Produktionsplattform vor, die hochskalierbar und auf eine weiter anziehende Nachfrage nach Batteriematerialien ausgelegt ist. Diese Nachfrage können wir bei konstant bleibenden Fixkosten bedienen und decken dabei die Wertschöpfungskette als Produzent von Batteriematerialen umfassend ab. Zusätzlich lässt sich der IDO11 mit dem von uns aufgesetzten Prozessdesign auch für andere komplexe Vorgänge und Stoffgruppen einsetzen, bei denen die ausgezeichnete Qualität von IBU-tec gefragt ist." Über IBU-tec Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. Durch die Übernahme der BNT Chemicals GmbH wurde das bisherige Dienstleistungskerngeschäft von IBU-tec durch das BNT-Produktportfolio auf Zinn-Basis und um den Bereich Nasschemie ergänzt und somit die Positionierung und Wertschöpfung erheblich ausgebaut. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2-reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt 251 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. Kontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. +49 (0) 69-905505-52 E-Mail: IBU-tec@edicto.de IBU-tec advanced materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. +49 (0) 151 67955683 E-Mail: max.narr@ibu-tec.de 16.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG Hainweg 9-10 99425 Weimar Deutschland Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0 Fax: +49 (0)3643 - 8649-30 E-Mail: mail@ibu-tec.de Internet: www.ibu-tec.de ISIN: DE000A0XYHT5 WKN: A0XYHT Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange EQS News ID: 873851 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 873851 16.09.2019 ISIN DE000A0XYHT5 AXC0082 2019-09-16/09:20