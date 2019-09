Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt. Gegen 9.00 Uhr stand er bei 1,1070 Dollar, am Freitagabend war er im US-Handel gegen 22.00 Uhr mit 1,1072 Dollar gehandelt worden. Der Richtkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) lag bei 1,1096 Dollar."Marktteilnehmer kommen zunehmend zu der Erkenntnis, ...

