Berlin (ots) - Als Aussteller, der an einer der weltweit größten und einflussreichsten Messen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte teilnimmt, entscheiden sich viele Hersteller während der IFA 2019 häufig für die Veröffentlichung neuer Produkte. Es braucht Mut, neue Produkte auf solch einer Weltklasse-Bühne herauszubringen. Das Wichtigste ist, dass Marken volles Vertrauen in ihre Produkte haben. Die chinesische Marke COLMO hat sich entschieden, ein neues High-End-Produkt herauszubringen, den Kühlschrank der Serie COLMO Mantle Lave. Der mit knapp 3.000 Euro teure Kühlschrank ist ein "Blockbuster", den COLMO-Kühlschränke dem Markt verloren haben.



Zhang Hui, Direktor für Forschung und Entwicklung bei COLMO Refrigeration, stellte vor: Neue Produkte wenden erstmals künstliche Intelligenz auf die Konservierungstechnologie selbst an. Durch die eingehende Untersuchung von 194 Arten von Lebensmitteln und Szenen des Lebensmittelgebrauchs klassifiziert das neue Produkt systematisch Fleisch, Meeresfrüchte, Obst und Gemüse sowie gekochte Milchprodukte durch eine fünfdimensionale eingehende Untersuchung von Temperatur, Feuchtigkeit, Luft, Licht und Nährwert und entwickelt eine mikrokristalline, frische KI-Konservierungstechnologie, damit die Lebensmittelkonservierungsbedürfnisse der Verbraucher eine immaterielle technologische Befähigung erhalten. So entsteht für das Fleisch, Gemüse und die gekochten Lebensmittel des täglichen Lebens eine vollständige "Anwendung der AI intelligenten Erhaltungstechnologie".



COLMO Refrigerator ist eine international bekannte Marke für hochwertige Haushaltsgeräte, die von Ausstellern und Verbrauchern mit ihrem einzigartigen Design aus verschmolzenen Felsplatten und der Technologie zur AI-Konservierung einstimmig anerkannt wurde.



